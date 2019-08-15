Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выразил надежду, что при реформе СБУ будут учтены стандарты НАТО.

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на «Европейской правде».

По его словам, США услышали четкий сигнал новой власти о том, что реформа СБУ является наивысшим приоритетом. Посол рассказал, что секретарь СНБО Александр Данилюк, советник президента Руслан Рябошапка и руководитель СБУ Иван Баканов встретились на этой неделе с представителями США, НАТО и ЕС, чтобы услышать советы по этой реформе.

«Мы давали советы прошлой власти и готовы давать их новой, чтобы СБУ стала эффективной, чтобы она была совместимой со стандартами НАТО», - отметил Тейлор.

«Продуманная реформа СБУ способна изменить очень многое. Она будет шагом вперед в борьбе с коррупцией, она станет толчком для экономики и повысит инвестиционную привлекательность Украины», - отметил он.

Он выразил надежду, что украинская власть примет во внимание советы стран-членов НАТО, каждая из которых имеет свои спецслужбы.

«Мы знаем, что работает, а что нет, что является эффективным и как сделать лучше. Если Украина примет наши советы во внимание - замечательно, это поможет нашим спецслужбам сотрудничать. Если же будет сделан другой выбор - ну что же так и будет, это же ваше решение», - заявил посол.

«Но пока я могу засвидетельствовать, что к нашим советам прислушиваются. Мы видим заинтересованность Украины в нашем мнении, и это меня вдохновляет», - добавил он.