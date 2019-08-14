У православных сегодня начался Успенский пост.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом. Его начало и окончание имеют фиксированные календарные даты. Начало 14 августа, окончание 27 августа.

На Успенский пост приходятся два больших праздника, известных в первую очередь по своим “народным” названиям. В церковном календаре — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас» в народе) и Преображение Господне («Яблочный Спас»). Первый из них связан с древним обычаем выносить на улицы и дороги Честного Древа Креста для отвращения от болезней, которых много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для освящения мед. Этот день отмечается 14 августа, то есть с праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно вкушать рыбу.

Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека. Отдельно стоит рассмотреть постный рацион детей.

Календарь составлен по строгому монастырскому уставу. Миряне обычно постятся менее строго (например, без сухоядения и т.п.). Монастырский же устав дает представление о степени строгости того или иного для поста в церковной традиции. Как уже сказано, по воздержанию в пище Успенский пост подобен Великому посту. В понедельник, среду и пятницу монастырский устав предусматривает сухоядение – вкушение невареной еды, при этом чай, кофе, компоты, кисели, отвары заменяются водой и соками. По вторникам и четвергам допускается употребление горячих блюд, но без растительного масла. По субботам и воскресеньям – горячая пища с растительным маслом.

14 августа, среда

Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

15 августа, четверг

Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

16 августа, пятница

Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

17 августа, суббота

Горячая пища с маслом – можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жареный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Допускается немного вина.

18 августа, воскресенье

Горячая пища с маслом – можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жареный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Допускается немного вина.

19 августа, понедельник, праздник Преображения Господня

Наряду с горячей пищей разрешается рыба и морепродукты, также допускается немного вина.

20 августа, вторник

Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

21 августа, среда

Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

22 августа, четверг

Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

23 августа, пятница

Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб.

24 августа, суббота

Горячая пища с маслом – можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жареный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Допускается немного вина.

25 августа, воскресенье

Горячая пища с маслом – можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жареный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Допускается немного вина.

26 августа, понедельник

Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб

27 августа, вторник

Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

28 августа, среда. Успение Пресвятой Богородицы

Наряду с горячей пищей разрешается вкушение рыбы и морепродуктов, также допускается немного вина.

Праздник Успения всегда отмечается 28 августа – им и завершается Успенский пост. Он относится к числу неподвижных дат церковного календаря, не привязанных к празднику Пасхи. Поэтому дата окончания Успенского поста не меняется в разные годы. Успение в 2019 году приходится на среду. Поэтому пост в этот день есть, но разрешается рыба.