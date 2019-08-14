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В Ужгороде, 13 августа, представители духовенства и множество верующих Украинской Православной Церкви совершили крестный ход к скиту в честь святых Архангелов Ужгородского Свято-Воскресенского мужского монастыря.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, после прибытия на место был совершен водосвятный молебен, который возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор. Во время молебна духовенство и верующие молились за мир и спокойствие в нашей Украинской земле и в Закарпатском крае.
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