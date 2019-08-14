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Кибератаку на компьютеры Министерства иностранных дел Чехии в июне, скорее всего, осуществило другое государство, подтвердила Национальная служба по вопросам кибер- и информационной безопасности.

Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на Deník N.

По данным трех высокопоставленных источников из дипломатических и оборонных учреждений, за атакой стоит российская военная разведка ГРУ.

Председатель фракции партии STAN Вит Ракушан требует созвать комитет по вопросам безопасности парламента в связи с атакой.

«Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ, говорят дипломатические источники. Поэтому я понимаю, что мы ведем открытую гибридную войну с Россией. Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, этот шпионаж не должен оставаться без ответа», - заявил Ракушан.

Напомним, в декабре 2018 года Служба безопасности информации Чехии (BIS) заявила о предотвращении деятельности десятков российских и китайских шпионов, а также раскрытии сети одной из российских спецслужб. 
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