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Служба безопасности информации Чехии (BIS) заявила о предотвращении деятельности десятков российских и китайских шпионов, а также раскрытии сети одной из российских спецслужб. Об этом заявила глава BIS Михала Коуделки, сообщает РБК-Украина.

По словам руководителя чешской спецслужбы, за последние пять лет его ведомство предотвратило и пресекло деятельность десятков российских и китайских сотрудников разведки, либо рекомендовав не давать им аккредитацию, либо выслав их, используя так называемый «тихий метод».

«У нас был исключительно успешный период сотрудничества с чешскими силами безопасности и зарубежными партнерами», - констатировал он.

Напомним, Служба безопасности и информации (BIS) Чехии заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешские Минобороны и Министерство иностранных дел.

До этого BIS заявила, что спецслужбы России пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения страны.
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