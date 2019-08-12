В селе Погребы Броварского района Киевской области, 10 августа, сторонники Православной Церкви Украины попытались захватить Свято-Успенский храм, который из-за религиозного конфликта в селе уже несколько месяцев стоит закрыт.

Фото: УПЦ

Сразу после проникновения последователями новосозданной структуры в храм, был вызван наряд полиции. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и пресс-службу Бориспольской епархии.

Правоохранители вывели всех за пределы церковного помещения и опечатали его.

Во избежание развития конфликта полиция организовала у храма дежурство.

Как сообщалось, с начала года путем насилия и манипуляций храм пытаются перевести в ПЦУ, несмотря на решение религиозной общины оставаться в лоне Украинской Православной Церкви.

После ряда конфликтов со сторонниками новой церковной структуры верующие УПЦ ради мира в селе решили воздержаться от молитвы в храме и вынуждены молиться в соседних приходах и возле церкви. Но провокационные действия представителей ПЦУ продолжаются. Так, 11 июня их активисты захватили церковный дом религиозной общины села Погребы, распылив слезоточивый газ в лицо охраннику.

Сейчас вопрос о религиозной принадлежности общины Свято-Успенского храма рассматривается в суде и на данный момент представители ПЦУ не имеют никаких прав ни на храм, ни на церковный дом.