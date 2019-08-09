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Утверждение о том, что вера постоянно нуждается в доказательствах и подтверждении, является ошибочным и уводит от истинного познания Бога.

Фото: УПЦ

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сайту «Православная жизнь», сообщает Центр информации УПЦ.

«Вера – свободный выбор человека, его волеизъявление. Она не требует доказательств, как не требует доказательств любовь, когда один человек по-настоящему любит другого. И там, где есть хотя бы намек на желание доказать себе правильность выбранного пути, – нет веры», - сказал он.

По словам митрополита, «поиском внешних знамений» человек умаляет сам подвиг веры.

«Необходимость в постоянных «доказательствах» подрывает доверие Богу и неизбежно приводит к разочарованиям и слабости духа. Укрепить веру и умножить духовную силу может только сознательное преодоление искушений и испытаний. Если, к примеру, нужно пройти через грязный и мутный поток воды и нет возможности его обойти, мы должны вступить в эту воду и перейти вброд, несмотря на грязь и тину, на холод и намокшие одежды», - поясняет владыка Антоний.

В жизни каждого человека бывают ситуации, которые обязательно следует преодолевать, а не бежать от них, подчеркнул архиерей.

«Все испытания – это наши ступеньки к Богу. И только по своей личной лестнице можно подняться к Нему, - сказал он. - Наша любовь к Богу и есть наша вера. Наша любовь и есть Сам Бог. Признавая нашу любовь, мы уже признаем и Самого Бога. Опыт любви к Нему – и есть наш путь, верный и не требующий доказательств. Ведь никакие доказательства для настоящей любви не нужны».
ForUm

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