В Луцке на подворье кафедрального собора УПЦ в честь Всех святых земли Волынской 6 августа верующие встретили чудотворный мироточивый список иконы Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица»), частицу десницы святого великомученика Георгия Победоносца и частичку мощей священномученика Харлампия.
Фото: Православна Волинь
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православна Волинь», в кафедральный собор Луцка святыни прибыли в 15.00, после чего настоятель - протоиерей Владимир Яцишин в сослужении клириков возглавил молебен с акафистом «Всецарице».
Сразу после акафиста началось всенощное бдение.
В полночь 6 августа в соборе совершили Божественную литургию, утром в 7.30 - молебен, после которого также состоялась литургия.
Святыни будут находиться в соборе до окончания вечернего богослужения 7 августа.
*** Оригинал иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» (XVII век) находится на Святой Горе, в обители Ватопед, однако почитаема во всем Православном мире. Перед этим образом молятся об исцелении от онкологических заболеваний, наркологической и алкогольной зависимости, и защите от колдовства.
Великомученик Георгий Победоносец наиболее почитаемый и известный святой в христианском мире. Пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен.
В народной традиции святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев.
Святой Харалампий жил во второй половине II века. Он был епископом и распространял веру во Христа за что его истязали. Во время своей последней молитвы удостоился увидеть Спасителя, который сошел с небес и унес с собой душу священномученика.
Харалампия почитают в народе как хранителя от внезапной смерти без покаяния, как покровителя домашних животных, защитника урожая. Ему молятся также о благосостоянии и избавлении от голода.
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