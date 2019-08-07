В Луцке на подворье кафедрального собора УПЦ в честь Всех святых земли Волынской 6 августа верующие встретили чудотворный мироточивый список иконы Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица»), частицу десницы святого великомученика Георгия Победоносца и частичку мощей священномученика Харлампия.

Фото: Православна Волинь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православна Волинь», в кафедральный собор Луцка святыни прибыли в 15.00, после чего настоятель - протоиерей Владимир Яцишин в сослужении клириков возглавил молебен с акафистом «Всецарице».

Сразу после акафиста началось всенощное бдение.

В полночь 6 августа в соборе совершили Божественную литургию, утром в 7.30 - молебен, после которого также состоялась литургия.

Святыни будут находиться в соборе до окончания вечернего богослужения 7 августа.

*** Оригинал иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» (XVII век) находится на Святой Горе, в обители Ватопед, однако почитаема во всем Православном мире. Перед этим образом молятся об исцелении от онкологических заболеваний, наркологической и алкогольной зависимости, и защите от колдовства.

Великомученик Георгий Победоносец наиболее почитаемый и известный святой в христианском мире. Пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен.

В народной традиции святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев.

Святой Харалампий жил во второй половине II века. Он был епископом и распространял веру во Христа за что его истязали. Во время своей последней молитвы удостоился увидеть Спасителя, который сошел с небес и унес с собой душу священномученика.

Харалампия почитают в народе как хранителя от внезапной смерти без покаяния, как покровителя домашних животных, защитника урожая. Ему молятся также о благосостоянии и избавлении от голода.