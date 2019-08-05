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С сегодняшнего дня по трассе «Кропивницкий-Николаев» запрещено движение грузовиков и машин весом более 10 тонн, сообщает ТСН.ua.

«На дороге продолжается капремонт, дорожники обустраивают бетонное покрытие», - говорится в сообщении.

Сколько продлится ремонт, дорожники не уточняют. Перекрытый участок дороги советуют объезжать, но водителей предупреждают, что и на запасных маршрутах качество покрытия оставляет желать лучшего.


 
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