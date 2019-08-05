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В субботу международный крестный ход, в котором приняли участие паломники из Польши, Беларуси и Волыни, прибыл в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

Фото: УПЦ

Возле святых ворот участников крестного хода, преодолевших в  течение более чем двух недель более 300 километров, встретили насельники святой обители, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Лавры.

После слова благодарности за труды, все были окроплены святой водой, паломникам была предложена трапеза.

Также 31 августа в Почаевскую Лавру прибыл крестный ход из города Здолбунов (Ровенская область). Участниками этой крестного хода были более 500 верующих Украинской Православной Церкви. А 1 августа на святую Почаевскую гору прибыл крестный ход из Ивано-Франковска, участниками которого стали 250 православных христиан.

2 августа, в день памяти святого и славного пророка Божия Илии, состоялся традиционный ежегодный крестный ход с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери из урочища «Вирля» в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

4 августа накануне дня памяти Почаевской иконы Божией Матери, в 14.00 в Преображенском соборе Лавры состоялось чтение акафиста перед чудотворным образом, в 17.00 - всенощное бдение.

5 августа совершаются две Божественные литургии: в  05.00 - ранняя Литургия (Преображенский собор), в 09.00 - поздняя Литургия (Преображенский собор). После окончания поздней Литургии состоится крестный ход по территории Лавры, во время которого чудотворная иконка будет отнесена в Успенский собор.
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