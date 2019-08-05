В Сумах по факту надругательства над могилой погибшего в зоне АТО воина полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В воскресенье, 4 августа, утром поступило сообщение, что на одной из могил погибшим воинам АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.

По данным издания UA:Сумы, что злоумышленник задержан. Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании в Сумском горсовете.

По информации заместителя начальника отдела Сумского отдела полиции Александра Дедусева, мужчина – душевнобольной.