В день памяти святого пророка Илии, 2 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском храме Киева.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Блаженнейшему сослужили клирики Ильинского храма и гости в священном сане.
После чтения Святого Евангелия Митрополит Онуфрий обратился к верующим со словом проповеди.
За богослужением были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и единство Православной Церкви.
По окончании Литургии Блаженнейший поздравил верующих с праздником и благословил всех.
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