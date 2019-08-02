Представители новой Православной Церкви Украины пытались захватить храм УПЦ КП в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области.

Фото: УПЦ КП

Как сообщил 1 августа официальный сайт УПЦ КП, прихожане храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии вместе со священником Сергеем Струком остаются верны УПЦ КП. Однако в храм прибыло духовенство Бородянского благочиния ПЦУ во главе с Иваном Дзюбой, а также с людьми, «которые не являются членами общины и постоянными прихожанами храма».

Как утверждают на сайте УПЦ КП «представители ПЦУ незаконно создают новую общину, совершают психологическое давление и оскорбляют настоятеля и прихожан Киевского Патриархата, а также пытаются захватить храм».

Также сообщается, что по состоянию на 21.00 1 августа представители ПЦУ покинули территорию храма, где «будет совершаться благодарственный молебен, который возглавит настоятель Владимирского кафедрального патриаршего собора протоиерей Борис Табачек вместе с настоятелем протоиереем Сергеем Струком и духовенством Киевского Патриархата».

Кроме того, по информации официального сайта, УПЦ КП обратилась в правоохранительные органы, украинские и международные правозащитные организации с просьбой «защитить конституционные права верующих Киевского Патриархата и остановить незаконные рейдерские действия представителей Православной Церкви Украины».

Также представители УПЦ КП попросили средства массовой информации «обратить свое внимание и осветить беспредел, который оказывает ПЦУ по отношению к УПЦ КП».