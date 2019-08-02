также в разделеРелигия
В Кременчуг прибыли мощи святых Петра и Павла 7
Митрополит Онуфрий призвал верующих следовать примеру пророка Божьего Илии 12
На Луганщине вандалы повалили придорожные поклонные кресты 9
В Ровенской ОГА перерегистрировали приход УПЦ в ПЦУ без согласия верующих 8
На Подоле в Свято-Ильинском храме УПЦ верующие отмечают престольный праздник 9
Тысячи верующих отметили память преподобного Серафима Саровского в монастыре, который он основал 17
Международный крестный ход, участники которого идут в Почаев, вышел из Волынской области 22
Община УПЦ села Карапчов на Буковине, оставшись без церкви, строит новый храм 23
Иерарх УПЦ: Для наступления мира необходимо покаяние 18
В Сербской Церкви надеются, что Фанар не повторит «украинскую модель раскола» на Балканах и в Черногории 18
В РПЦ заявили, что УПЦ – не российская, а украинская национальная Церковь 40
Митрополит Онуфрий рассказал, к чему должен стремиться каждый верующий 21
Епифаний освятил восковые куклы Филарета и свою 13
На Сумщине верующие отметили День Крещения Руси массовым купанием 13
В интернете опубликовали уникальную монографию о закарпатских исповедниках ХХ века 9
Православные Волыни пройдут крестным ходом по центру Луцка 27
Епископ УПЦ рассказал о событиях из жизни преподобного Серафима, связанных с Киевом 26
В Товтрах на Буковине верующие УПЦ переделали под храм старый магазин 15

Представители новой Православной Церкви Украины пытались захватить храм УПЦ КП в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области. 

Фото: УПЦ КП

Как сообщил 1 августа официальный сайт УПЦ КП, прихожане храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии вместе со священником Сергеем Струком остаются верны УПЦ КП. Однако в храм прибыло духовенство Бородянского благочиния ПЦУ во главе с Иваном Дзюбой, а также с людьми, «которые не являются членами общины и постоянными прихожанами храма».

Как утверждают на сайте УПЦ КП «представители ПЦУ незаконно создают новую общину, совершают психологическое давление и оскорбляют настоятеля и прихожан Киевского Патриархата, а также пытаются захватить храм».

Также сообщается, что по состоянию на 21.00 1 августа представители ПЦУ покинули территорию храма, где «будет совершаться благодарственный молебен, который возглавит настоятель Владимирского кафедрального патриаршего собора протоиерей Борис Табачек вместе с настоятелем протоиереем Сергеем Струком и духовенством Киевского Патриархата».

Кроме того, по информации официального сайта, УПЦ КП обратилась в правоохранительные органы, украинские и международные правозащитные организации с просьбой «защитить конституционные права верующих Киевского Патриархата и остановить незаконные рейдерские действия представителей Православной Церкви Украины».

Также представители УПЦ КП попросили средства массовой информации «обратить свое внимание и осветить беспредел, который оказывает ПЦУ по отношению к УПЦ КП».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3036 грн.
19
Теги