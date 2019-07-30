На Ровенщине начался ежегодный крестный ход, приуроченный ко дню чествования иконы Почаевской Божьей Матери.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, проходит молитвенное шествие в девятый раз, и в этом году оно объединило не только верующих из разных уголков Украины, но и из Европы.

Отправились крестоходцы 29 июля от Свято-Катериновской церкви города Здолбунов после ночной литургии.

«В пешем паломничестве к Свято-Успенской Почаевской лавре принимают участие более трехсот человек - верующие из Здолбунова, Ровно, специально приехали молодожены из Луганской области и даже один православный немец», - рассказали в епархии.

Продлится крестный ход три дня, а завершится за несколько дней до праздника иконы Почаевской Божьей Матери.