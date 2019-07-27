Около 300 тысяч верующих, которые приняли сегодня участие во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви, засвидетельствовали преданность выбору святого князя Владимира, который принес Православие на наши земли.

Фото: Митрополит Антоний

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы видим, что было гораздо больше людей, чем в прошлом году. Поэтому, по нашим приблизительным подсчетам - около 300 тысяч крестоходцев. Это действительно большое количество людей, которое свидетельствует о преданности украинского народа тому выбору, который сделал святой князь Владимир», - сказал митрополит Антоний.

Он также отметил, что «каждый, кто принимает участие в крестном ходе, свидетельствует миру и Богу свою преданность канонической Украинской Православной Церкви».

«Мы были участниками большого события, которое хоть и повторяется каждый год, но каждый раз переживается по-особенному. Этот крестный ход посвящен Дню Крещения Руси и проходит накануне праздника в честь равноапостольного князя Владимира. Это действительно особые чувства, когда бок о бок идут люди разного возраста, из разных регионов нашей Родины, и в их устах не политические лозунги, а молитва - сердечная молитва за свое Отечество, за свой народ и за свою Православную Церковь».

По словам митрополита, в крестном ходе УПЦ приняли участие духовенство и верующие со всех епархий УПЦ и представители Поместных Православных Церквей – иерархи Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Сербской Православной Церкви. Кроме того, принять участие в торжествах, посвященных 1031-летию Крещения Руси и поддержать верующих Украинской Православной Церкви приехали простые верующие Румынской Православной Церкви.

«Все они своим присутствием также свидетельствуют, что признают в Украине одну каноническую Православную Церковь, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий», - сказал владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ также рассказал о том, что во Всеукраинском крестном ходе приняли участие уникальные святыни, доставленные в Киев специально ко Дню Крещения Руси, которые всю ночь будут доступны для поклонения верующим в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибыли мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибыли мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).