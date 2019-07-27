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В Белой Церкви во время обысков в рамках операции по задержанию членов преступной организации полиция задержала около 10 человек.

Об этом в комментарии Громадському сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович. 

«В Белой Церкви существовало по меньшей мере три преступных группировки. С предпринимателей требовали деньги, били их, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, по окончании количество задержанных может измениться», — рассказал он.

В полиции Киевской области сообщили, что уже открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 июля в Белой Церкви полиция проводит одновременно 50 обысков.

Жителей города попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.
ForUm

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