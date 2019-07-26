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Большинство православных верующих Одессы собираются принять участие в крестном ходе Украинской Православной Церкви, который пройдет в Киеве 27 июля по случаю Дня Крещения Руси.

Фото: Скрин эфира «DumskayaTV»

Об этом настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Одессы игумения Серафима (Шевчик) сказала в эфире «DumskayaTV», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы все едем в Киев, будем принимать участие во Всеукраинском крестном ходе, для нас это действительно великий всеукраинский православный праздник, – отметила игумения. – Мы уже этот ход знаем, много лет принимаем в нем участие».

Она подчеркнула, что прошедший год был для Украинской Православной Церкви годом серьезных испытаний, которые очень объединили верующих.

«Мы объединяемся и во время великих праздников, и во время великих испытаний, – добавила настоятельница одесского монастыря. – Прошедший год был для нас годом именно таких серьезных испытаний, когда сама наша православная вера, наша Православная Церковь подвергалась репрессиям и гонениям. И это нас также очень объединило. И сейчас мы идем на этот крестный ход в знак того, что мы едины, что Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием могущественна и крепка как никогда».

По ее словам, то, что в дни празднования годовщины Крещения Руси в Киеве, помимо крестного хода УПЦ, будут проводиться крестные ходы ПЦУ и УПЦ КП, является лишь подтверждением того, что декабрьский объединительный Собор так никого и не объединил.

«Мы знаем, что у нас кроме Украинской Православной Церкви и ПЦУ, созданной Петром Порошенко, также есть Киевский патриархат, который во главе с Филаретом заявил о том, что УПЦ КП не самоликвидировалась и продолжает существовать. И каждая из этих церковных сил заявляет о собственном крестном ходе. Таким образом, мы видим, что так называемый "объединительный Собор" в действительности никого не объединил, а был только прикрытием какой-то спецоперации, и мы до сих пор задумываемся, что же это на самом деле было. А наша Святая Украинская Православная Церковь как существовала, так и существует, и проводит свои праздники, как мы видим, широко, всенародно, на волне большого радостного воодушевления, потому что наша Церковь, я считаю, прошла самые трудные времена и приблизилась к своему христианскому триумфу», – подытожила игумения Серафима.
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