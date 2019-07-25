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Народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталью Королевскую митингующие обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда, где проходит заседание по делу фальсификаций на 52-м избирательном округе. Об этом сообщает 112 Украина.

«Сейчас под стенами Донецкого окружного суда, где рассматривается заседание, на которое не явились ни представители окружной комиссии, ни представитель кандидата от «Батькивщины». Они прислали вместо себя агрессивно настроенных товарищей, молодчиков, которые ведут себя агрессивно. Сейчас один подбежал, обсыпал меня мукой, стоят там что-то палят», - рассказала нардеп.

Округ №52 с центром в Торецке Донецкой области охватывает Дебальцево, Торецк, часть Горловки и Бахмутского района. Большинство этих территорий оккупированы. 
ForUm

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