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Служба безопасности Украины совместно с Интерполом и правоохранительными органами Германии разоблачили наркодельца, который восемь лет скрывался от следствия за организацию незаконного перемещения наркотиков на территорию нашего государства из одной из соседних стран, сообщает пресс-центр СБУ.

В 2012 году сотрудники СБУ в рамках уголовного производства задержали жителя Одесской области на пункте пропуска «Новые Трояны» при попытке контрабандной переправки в Украину килограмма особо опасного наркотического средства - героина. «Товар» злоумышленник спрятал в специально оборудованном хранилище собственного автомобиля.

Однако, воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, фигурант производства незаконно пересек госграницу и скрывался в зарубежных странах.

Для розыска злоумышленника представители украинской спецслужбы обратились к зарубежным партнерам, в том числе по линии Интерпола и передали соответствующие материалы.

Так в июле 2019 года во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные с целью сокрытия от правосудия.

По материалам СБУ задержанный возвращен на территорию Украины.

Сейчас следователями Управления СБУ в Одесской области злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого следователями уголовного производства по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
ForUm

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