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Константинопольский Патриарх Варфоломей спровоцировал в Украине духовный хаос, но через принесенные скорби Господь дает нам шанс показать свою любовь и верность Ему.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью журналу «Пастырь и паства», сообщает Центр информации УПЦ.

«Патриарх Варфоломей нарушил канонические нормы и правила Церковной жизни. Он спровоцировал духовный хаос в нашей стране, который наполнил горечью сердца многих и многих верных нашей святой канонической Церкви. Через эти скорби, причиненные нам, Господь дает нам шанс показать свою любовь и верность Ему, любовь к чистой православной вере, а также усилить наши молитвы друг за друга и за тех, кто причиняет нам скорбь. Любовь же, молитва и терпение делают человека более совершенным и духовно лучшим», – пояснил Архипастырь.
ForUm

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