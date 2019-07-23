Для надежного и безопасного хранения цифровых денег нужно правильно подобрать кошелек. Эксперты BUYBank подготовили обзор популярных криптокошельков и советы по эксплуатации.
Что такое кошелек для криптовалюты, и какие есть варианты
Цифровые деньги – это программный код. Каждой монете отвечает своя запись, называемая хешем. Чтобы привязать код к конкретному пользователю, нужен адрес или, говоря проще, криптокошелек.
Хеш не имеет материального выражения, он записывается в блокчейн и сопоставляется с адресом кошелька. Так система запоминает, кому и сколько денег отправлено.
В то же время, криптокошелек — полноценная программа, адаптированная для людей. Вместо сложных математических записей выводится информация о последних транзакциях, текущем балансе, курсе валют. Многие кошельки имеют встроенную функцию обмена одной криптовалюты на другую.
Что касается разновидностей криптокошельков, то их три:
- онлайн-хранилища;
- консольные приложения;
- холодные кошельки.
Последняя разновидность будет интересна только крупным инвесторам, к тому же она платная. Поэтому тему холодных кошельков затрагивать не будем, на практике они почти не применяются.
Плюсы онлайн-кошельков
Простой способ создать криптокошелек — зарегистрировать его на онлайн-сервисе, который предоставляет данную услугу. Преимущества такого решения:
- не нужно скачивать дополнительное ПО;
- обслуживание выполняется специалистами;
- доступ с любого устройства, которое подключается к интернету.
Вместе с тем, онлайн-кошельки уязвимы перед хакерами. Злоумышленники могут перехватить данные, а затем использовать их для снятия коинов со счета.
Избежать этого можно так:
- используйте только проверенных поставщиков интернет-услуг;
- не подключайтесь к общественным Wi-Fi точкам доступа;
- не сохраняйте пароли;
- запрещайте использование Cookies;
- чистите кэш после каждой сессии.
Выполнение этих рекомендаций не потребует усилий и защитит средства.
Существует более 100 разновидностей онлайн-кошельков. Эксперты btc банк BUYBank рекомендуют пользоваться только проверенными сервисами. К ним относятся:
- Bitcoin Core;
- Mycelium;
- GreenAddress;
- Toast Wallet:
- Jaxx.
Виды консольных кошельков
Словом «консоль» в компьютерном сленге принято называть ПК, ноутбуки и мобильные телефоны. Если вы используете консольный кошелек, данные хранятся непосредственно на устройстве, что делает процесс взлома практически невозможным.
В то же время консольные кошельки имеют серьезные недостатки:
- для их использования необходимо скачать блокчейн криптовалюты. В зависимости от вида коина это может быть объем данных от 100–200 МБ до 200–300 ГБ;
- кошелек должен быть постоянно подключенным к сети, чтобы обновлять данные блокчейна;
- после выхода форков необходимо самостоятельно обновлять кошелек и выполнять его настройку.
Для начинающих пользователей это неудобно, поэтому разработчики придумали альтернативу, которая сочетает плюсы онлайн-сервисов и не имеет недостатков классических консольных приложений.
Речь идет о кошельках для телефонов. В этом случае персональные данные хранятся на устройстве, но сервер располагается у разработчика. Вам не нужно постоянно контролировать подключение к интернету и обладать техническими знаниями для работы с кошельком.
Среди популярных проектов эксперты выделяют:
- Blockchain.info (для ПК и смартфона);
- Electrum (для ПК и смартфона);
- Jaxx (для ПК и смартфона);
- Infinito Wallet (только для смартфона);
- Samourai Wallet (только для смартфона).
Также рекомендуем приложение Coinomi. Для начинающих пользователей этот сервис — оптимальный вариант.
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