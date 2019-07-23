Для надежного и безопасного хранения цифровых денег нужно правильно подобрать кошелек. Эксперты BUYBank подготовили обзор популярных криптокошельков и советы по эксплуатации.

Что такое кошелек для криптовалюты, и какие есть варианты

Цифровые деньги – это программный код. Каждой монете отвечает своя запись, называемая хешем. Чтобы привязать код к конкретному пользователю, нужен адрес или, говоря проще, криптокошелек.

Хеш не имеет материального выражения, он записывается в блокчейн и сопоставляется с адресом кошелька. Так система запоминает, кому и сколько денег отправлено.

В то же время, криптокошелек — полноценная программа, адаптированная для людей. Вместо сложных математических записей выводится информация о последних транзакциях, текущем балансе, курсе валют. Многие кошельки имеют встроенную функцию обмена одной криптовалюты на другую.

Что касается разновидностей криптокошельков, то их три:

онлайн-хранилища;

консольные приложения;

холодные кошельки.

Последняя разновидность будет интересна только крупным инвесторам, к тому же она платная. Поэтому тему холодных кошельков затрагивать не будем, на практике они почти не применяются.

Плюсы онлайн-кошельков

Простой способ создать криптокошелек — зарегистрировать его на онлайн-сервисе, который предоставляет данную услугу. Преимущества такого решения:

не нужно скачивать дополнительное ПО;

обслуживание выполняется специалистами;

доступ с любого устройства, которое подключается к интернету.

Вместе с тем, онлайн-кошельки уязвимы перед хакерами. Злоумышленники могут перехватить данные, а затем использовать их для снятия коинов со счета.

Избежать этого можно так:

используйте только проверенных поставщиков интернет-услуг;

не подключайтесь к общественным Wi-Fi точкам доступа;

не сохраняйте пароли;

запрещайте использование Cookies;

чистите кэш после каждой сессии.

Выполнение этих рекомендаций не потребует усилий и защитит средства.

Существует более 100 разновидностей онлайн-кошельков. Эксперты btc банк BUYBank рекомендуют пользоваться только проверенными сервисами. К ним относятся:

Bitcoin Core;

Mycelium;

GreenAddress;

Toast Wallet:

Jaxx.

Виды консольных кошельков

Словом «консоль» в компьютерном сленге принято называть ПК, ноутбуки и мобильные телефоны. Если вы используете консольный кошелек, данные хранятся непосредственно на устройстве, что делает процесс взлома практически невозможным.

В то же время консольные кошельки имеют серьезные недостатки:

для их использования необходимо скачать блокчейн криптовалюты. В зависимости от вида коина это может быть объем данных от 100–200 МБ до 200–300 ГБ;

кошелек должен быть постоянно подключенным к сети, чтобы обновлять данные блокчейна;

после выхода форков необходимо самостоятельно обновлять кошелек и выполнять его настройку.

Для начинающих пользователей это неудобно, поэтому разработчики придумали альтернативу, которая сочетает плюсы онлайн-сервисов и не имеет недостатков классических консольных приложений.

Речь идет о кошельках для телефонов. В этом случае персональные данные хранятся на устройстве, но сервер располагается у разработчика. Вам не нужно постоянно контролировать подключение к интернету и обладать техническими знаниями для работы с кошельком.

Среди популярных проектов эксперты выделяют:

Blockchain.info (для ПК и смартфона);

Electrum (для ПК и смартфона);

Jaxx (для ПК и смартфона);

Infinito Wallet (только для смартфона);

Samourai Wallet (только для смартфона).

Также рекомендуем приложение Coinomi. Для начинающих пользователей этот сервис — оптимальный вариант.