Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз одобрил размещение в стране военного контингента США.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на саудовские источники.

«Решение принято на основе сотрудничества двух стран, которые стремятся поддерживать и укреплять безопасность и стабильность в регионе», - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о какой конкретно численности контингента идет речь.