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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз одобрил размещение в стране военного контингента США.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на саудовские источники.

«Решение принято на основе сотрудничества двух стран, которые стремятся поддерживать и укреплять безопасность и стабильность в регионе», - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о какой конкретно численности контингента идет речь.

Накануне стало известно, что Пентагон официально одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. По данным Reuters, речь идет об отправке 500 военнослужащих. Предположительно, контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана к востоку от Эр-Рияда. По имеющейся информации, небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.
ForUm

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