В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft, сообщает Ain.ua со ссылкой на The Register.

Владимир Кващук работал в Microsoft с августа 2016 по июнь 2018 года. Ранее он был контрактным сотрудником, а потом устроился в штат и трудился в городе Рентон, штат Вашингтон. Украинец был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, отвечающей за ecommerce-деятельность.

У тестировщиков этой команды есть возможность создавать аккаунты, пользуясь специально выделенными email-адресами и кредитными картами. Затем они, фактически, совершают бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами. Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных таким образом.

Кващук обошел это ограничение. Он покупал через свой аккаунт подарочные карты. Затем их стоимость можно было начислить на свой счет и получить скидку в цифровом или офлайновом магазине Microsoft.

Кващук пользовался схемой для личной выгоды и продавал цифровые карты третьим лицам. По данным обвинения, он нанес компании убытка на $10 млн, торгуя промокодами по заниженным ценам.

Мошенничество позволило Кващуку, зарплата которого до вычета налогов составляла $116 000, купить себе автомобиль Tesla стоимостью $162 000 и виллу у озера стоимостью $1,6 млн. Прокуроры утверждают, что за семь месяцев эксплуатации схемы, на банковский счет Кващука поступили $2,8 млн.

Microsoft уволила Кващука после внутреннего расследования, которое запустили из-за резкого скачка в использовании подарочных карт.

Специальная команда по обнаружению мошенничества отследила утечку до двух сторонних сайтов и двух анонимных аккаунтов. Затем к делу подключили Секретную службу и Налоговое управление США. Совместными усилиями правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука.

Сейчас Кващук арестован, ему предъявлены обвинения. Если экс-тестировщика признают виновным, ему грозит до 20 лет в тюрьме и штраф в $250 000. Детали дела можно прочесть в обвинительной записке.