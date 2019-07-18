Высшие учебные заведения должны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать вузы для продолжения учебы. Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, сообщает пресс-служба МОН.

По его словам, задержка выдачи диплома - это ограничение прав выпускников, такие ситуации недопустимы и обязательно получат реакцию со стороны МОН.

«Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но, тем не менее, жалобы есть. Поэтому я хотел бы обратить внимание заведений на то, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо. В предыдущие годы мы, к сожалению, видели случаи, когда документы задерживали, чтобы человек имел возможность продолжить обучение только в этом заведении. Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника», - подчеркнул Шаров.