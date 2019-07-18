также в разделеОбщество
18 июля. Картина дня 16
Полиция засекретила дело о гибели Тымчука 15
МинВОТ составит список товаров, запрещенных для провоза через линию разграничения 15
Нацкомиссия реабилитировала закарпатца, прошедшего 25 лет советских тюрем и лагерей 15
На Киевщине из трудового рабства освободили почти 50 человек 23
Адвокат назвал три варианта освобождения украинских моряков 33
Президент дал украинское гражданство еще 9 иностранцам, воевавшим за Украину 20
У президента предложили внести изменения в УПК 21
По делу об убийстве 5-летнего мальчика объявили подозрение несовершеннолетнему 19
Договоренность о перемирии впервые предусматривает ответственность за его нарушение 83
Главу Укртрансбезопасности отстранили от исполнения обязанностей 42
СБУ завела дело из-за карты с «венгерским Закарпатьем» 35
Труба анонсировал новые дела против чиновников 51
Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме хищений в оборонке 181
Союз венгров опубликовал в газете карту Закарпатья в цветах флага Венгрии 57
В РФ завели дело против Коханивского 75
Черниговский полицейский вымогал у задержанного $2 тысячи 33
Военные уничтожили штаб боевиков под Горловкой 53

Высшие учебные заведения должны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать вузы для продолжения учебы. Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, сообщает пресс-служба МОН.

По его словам, задержка выдачи диплома - это ограничение прав выпускников, такие ситуации недопустимы и обязательно получат реакцию со стороны МОН.

«Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но, тем не менее, жалобы есть. Поэтому я хотел бы обратить внимание заведений на то, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо. В предыдущие годы мы, к сожалению, видели случаи, когда документы задерживали, чтобы человек имел возможность продолжить обучение только в этом заведении. Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника», - подчеркнул Шаров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
14
Теги