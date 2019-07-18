В деле об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком обвялено подозрение 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял из оружия на месте совершения преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В ведомстве напомнили, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где был потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение.

18 июля прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

17 июля ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве Тлявова.