Информация о якобы решении специальной комиссии Элладской Церкви рекомендовать её епископату поставить новую Православную Церковь Украины вровень с Поместными Православными Церквями мира, не отвечает действительности.

Фото: Вести

Как отмечает издание «Вести», в самой Элладской Церкви такие публикации встретили с возмущением и считают их одним из способов давления по вопросу признания ПЦУ.

«На самом деле комиссия Элладской Церкви, действительно, подготовила некий текст, однако на данный момент его содержание неизвестно, а глава Элладской Церкви решение комиссии положил под сукно. По имеющейся информации, в решении комиссии могут быть пункты, оправдывающие претензии Фанара на дарование автокефалии, но прямой рекомендации признать ПЦУ там нет», - отмечает издание.

В октябре на комиссии Элладской Церкви вопрос Украины поднимать вообще не будут, так как он даже не включен в повестку дня. И по процедурным нормам внести в нее изменения уже нельзя, пишут «Вести».