Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, какие строки из Послания апостола Павла Филиппийцам утешают в тревоге, убирают страхи, помогают в запутанной ситуации.

Фото: митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он сказал в комментарии порталу «Православная жизнь».

Митрополит Антоний напомнил слова из Послания апостола Павла Филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте,- и Бог мира будет с вами. (Фил. 4:6-9)».

Владыка Антоний сказал, как обрести душевный мир.

«Господь – мир наш. Для обретения благодатного мира нужно стараться ни о чем больше не думать и не говорить, как о том, что истинно, честно, праведно, чисто, достойно, что составляет добродетель и похвалу христианина. Нужно уходить от злых мыслей и осудительных слов. Никогда не пребудет мир в сердце осуждающего кого-либо.

Иными словами: следует изгнать все зло и все смущающее из своей жизни, предать себя в руки Господу, укрепить молитву — и радостная умиротворенность настигнет нас. И в тот момент, когда мир Божий сойдет на нас, мы начнем познавать Бога», - подчеркнул он.

Управделами УПЦ напомнил, что «безусловно, полностью своим умом мы никогда не поймем Сущность Творца. Но вера идет дальше и глубже ума, она выводит за горизонты человеческих возможностей. Она окрыляет и дает возможность духовно парить. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»».

Митрополит Антоний напомнил, что является самой надежной защитой для верующего.

«Соблюдающий мысли во Христе, живущий с Богом – выходит за рамки доказуемого и объясняемого человеческим разумом.

Мир Божий – это наша самая надежная защита. Принявшему его в сердце уже ничего не грозит.

Но пока страсти не преодолены, грехи не порабощены, пока душа не успокоилась в Боге, мира Божия не будет. Иногда он может мелькнуть, чтобы подкрепить душу, но лишь на миг, как мимолетное видение», - сказал владыка.

Он также напомнил, что является главной целью православного человека.

«Бог своей Крестной Жертвой установил между Собой и человеком Божий нерушимый союз и мир: Он искупил человеческие грехи, и каждый из нас в любой момент через искреннее покаяние освобождается от них и очищается навсегда. Мир с Богом – это, прежде всего, мир со своей совестью. Когда Бог доволен нашими действиями, тогда и совесть человеческая удовлетворена человеком.

Главная цель человека – угодить Богу. «И Бог мира будет с вами»», - считает владыка.

Владыка Антоний призвал верующих следовать примеру апостола Павла.

«Нужно стараться каждый день приходить в мирное расположение духа, чего бы нам это не стоило. Любые сложности и передряги не стоят того, чтобы лишить себя, пусть и на время, Божьего присутствия. Ибо Он там, где мир царит. Он Бог мира. А мирный настрой, как свет, не поймать раз и навсегда, его нужно ловить в себе каждый день, настраивать на него душу, избегая тьмы.

Апостол Павел укреплял данными словами других людей, находясь в темнице, где ему приходилось очень тяжело. Но он находил в себе силы преодолевать все испытания, сохраняя дух мирен, наставляя своих учеников.

Будем подражать мудрости и мужеству апостола Павла, показавшего миру свою веру и любовь к Истине и Богу», - подытожил митрополит.