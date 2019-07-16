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Традиционные Божественные литургии в ночь на 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, будут совершены в Киево-Печерской Лавре и в Троицком Ионинском монастыре.

Фото: Икона святых царственных страстотерпцев

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», богослужение в Лавре состоится в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». Начало Литургии — в 00.00. Полунощница и часы - в 23.15.

Литургия в Ионинском монастыре также начнётся в полночь.

«На богослужении будут петь сестры из Ольшанского монастыря. Редкая возможность услышать женское византийское пение не выезжая из Киева», — сообщил на своей странице в Facebook наместник обители, который возглавит Литургию, архиепископ Обуховский Иона.

Праздничные Литургии будут совершены в обителях и утром. Так, в 5.30 начнётся богослужение в Ближних пещерах Лавры, в 9.30 — в Успенском соборе, в 7.40 — вторая, поздняя, Литургия в Ионинском монастыре. 

101 год назад, в ночь на 17 июля были убиты страстотерпцы царь Николай, царица Александра с детьми, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и горничная Анна Демидова. 

Канонизация царской семьи состоялась в 2000 году, Евгения Боткина — в 2016-м, княгини Елизаветы — в 1981-м.
ForUm

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