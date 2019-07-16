В селе Томашовке Фастовского района Киевской области, где находится Свято-Богородичный Ризоположенческий мужской скит Свято-Введенского мужского монастыря столицы, 15 июля верующие УПЦ отметили престольный праздник.
Фото: lavra.ua
Божественную Литургию в этот день в скиту возглавил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, сообщает lavra.ua.
Ему сослужили представители епископата, братия и многочисленные гости монастыря в священном сане.
Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
По окончании Литургии владыка Павел поздравил наместника обители - архиепископа Дамиана и всю братию - с престольным праздником.
Скит был основан в 2000 году. Ежегодно из Киева в село Томашовку совершается крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». В крестном ходе принимают участие несколько тысяч человек. В монастырском скиту также хранится чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а одна из церквей является точной копией храма Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании.
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