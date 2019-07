После обстрела колонны председателя Донецкой ВГА, в результате которого погиб военнослужащий, Россия может продолжить провокации на Донбассе.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок. «Именно так Кремль «хочет» прекращения огня в Украине и «старается изо всех сил выполнять» Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится», – написал он в Twitter.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv