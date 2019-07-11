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После обстрела колонны председателя Донецкой ВГА, в результате которого погиб военнослужащий, Россия может продолжить провокации на Донбассе.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок. «Именно так Кремль «хочет» прекращения огня в Украине и «старается изо всех сил выполнять» Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится», – написал он в Twitter.

 


 



Напомним, 10 июля в районе населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Павла Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела автомобиль председателя Донецкой ОГА, который стоял неподалеку, не пострадал».
 
ForUm

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