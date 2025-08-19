﻿
Полiтика

Японія може надати гарантії безпеки Україні: заява прем’єра

Японія може надати гарантії безпеки Україні: заява прем’єра

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що Токіо розглядає участь у наданні гарантій безпеки Україні. Про це він сказав журналістам, передає The Japan Times.

– Ми будемо уважно стежити за перебігом переговорів і, ретельно зваживши, що Японія може і повинна зробити, зокрема різні юридичні та практичні аспекти, ми відіграватимемо відповідну роль, — заявив Ішіба.

Він додав, що на цей момент він не може сказати, що це буде конкретно.

Цю заяву прем’єр Японії зробив через кілька годин після того, як у Білому домі відбулася зустріч за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Як пише Kyodo News, Конституція Японії дозволяє застосування сили лише для власної самооборони, що обмежує дії країни за кордоном. Японські військові беруть участь у миротворчих місіях та операціях із боротьби з піратством за кордоном.

Напередодні переговорів у Білому домі відбулася також онлайн-зустріч за участю 30 країн Коаліції охочих, в якій взяв участь прем’єр Японії.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що "Коаліція охочих" протягом кількох місяців працювала над комплексним пакетом гарантій безпеки, щоб стримати диктатора РФ Путіна від спроби повторного вторгнення до України у межах будь-якої потенційної мирної угоди.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УкраїнаЯпоніявійна в Українігарантії безпеки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Полiтика 19.08.2025 19:01:21
Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Читати
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Полiтика 19.08.2025 18:45:40
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Читати
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Полiтика 19.08.2025 18:33:24
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Читати

Популярнi статтi