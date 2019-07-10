также в разделеРелигия
Православные Буковины почтят память епископа УПЦ Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти 14
Комитет защиты Конституции возле Администрации Президента провел акцию в защиту религиозных прав украинцев 11
В Праге православные из разных стран почтили память равноапостольного Кирилла в 1150-ю годовщину кончины святого 11
В Одессе 12 июля тысячи верующих УПЦ пройдут с Касперовской иконой Божией Матери 12
УПЦ на сессии Совета ООН по правам человека заявила о необходимости возвращения захваченных храмов 9
На Буковине отметят 155-летие Свято-Духовского кафедрального собора Черновцов 14
В РПЦ увидели сходство между церковными ситуациями в Украине и в Черногории 12
В Свято-Покровском скиту на Одещине тысячи верующих почтили память Тихвинской иконы Божией Матери 14
На международном фестивале в Болгарии молодежный хор Одесской епархии УПЦ получил гран-при 13
В РПЦ призвали власти Черногории прекратить дискриминацию Сербской Православной Церкви 9
Верующие Луки-Мелешковской обратились к властям: Мы – украинцы и хотим не враждовать, а молиться 21
Международный крестный ход пройдет из Польши через Беларусь в Почаевскую лавру 25
Ученые и богословы из разных стран приедут в Одессу на форум, посвященный связям Афона и Украины 11
В Полтаве 13 июля верующие УПЦ отметят день Горбаневской иконы Божией Матери 17
Адвокат - о переводе парафии УПЦ под Киевом в ПЦУ: Это демонстративный плевок в сторону Конституции 23
СМИ: За три месяца в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ 19
На Закарпатье сотни верующих УПЦ пройдут 30 км ночным крестным ходом 108
В УПЦ объяснили, почему Элладская Церковь не будет рассматривать «украинский вопрос» на Соборе 17

Новые православные приходы сразу из пяти стран мира приняты в состав Русской Православной Церкви.

Фото: Фома

Решение о включении в свою юрисдикцию новых приходов было принято на заседании Священного Синода 9 июля, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на «Патриархия.ru».

Так, в лоно Русской Церкви принят новообразованный приход в честь святителя Николая Чудотворца на Фарерских островах, настоятелем которого назначен протоиерей Тимофей Золотуский, настоятель Никольского прихода в Рейкьявике (Исландия).

Сразу двумя приходами пополнилась Русская Православная Церковь в Корее. В юрисдикцию Корейской епархии приняты общины Воскресения Христова в Сеуле и Рождества Пресвятой Богородицы в Пусане.

Также в лоно Русской Церкви вошел приход  Преображения Господня в Янгоне (Мьянма), включенный в состав Таиландской епархии.

Больше всего новыми приходами пополнилась недавно созданная Филиппинско-Вьетнамская епархия.

Так, в Республике Филиппины возобновлена деятельность прихода Иверской иконы Божией Матери в Маниле, а также приняты в лоно Церкви еще три прихода – Христа Спасителя в Тагайтае, блаженной Матроны Московской в Давао и Воскресения Христова в Генерал-Сантосе (оба прихода – остров Минданао).

Кроме того, в состав Русской Православной Церкви вошли два прихода, находящиеся во Вьетнаме, – это общины блаженной Ксении Петербургской в Ханое и Покрова Пресвятой Богородицы в Хошимине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги