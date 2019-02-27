После того, как группа Freedom Jazz отказалась от участия в «Евровидении», представители Общественного сделали предложение группе KAZKA. Об этом рассказала член правления Общественного Александра Кольцова, сообщает УНИАН.

«На данный момент представители группы KAZKA не отвечают, я написала их музыкальному продюсеру Андрею Уреневу. – говорит Кольцова. - Посмотрим, что будет дальше. Если они откажутся, тогда далее мы будем обсуждать целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами с юристами и СТБ».



«Мне кажется, что произошло то, чего мы не хотели, а именно – политизация конкурса. Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе. Поскольку очень многие артисты, которые в прошлые годы участвовали в нацотборе так или иначе тоже были каким-либо образом связаны с Россией – выступали или делали аранжировки», - отметила Кольцова.

По ее словам, даже если окажется так, что все артисты, выступавшие в финале нацотбора на Евровидение, откажутся принимать участие в главном конкурсе, это все равно не станет поводом для каких-либо санкций, в том числе штрафов со стороны организаторов этого конкурса. «Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя, – сказала Кольцова. - EBU обнародовали достаточно четкий месседж – разбирайтесь, а когда определитесь, высылайте».

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.