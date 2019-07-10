Соломенский районный суд Киева взял под стражу мужчину, который находился в розыске за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в период с 2015 по 2017 злоумышленник под предлогом осуществления предпринимательской деятельности предлагал гражданам услуги по купле-продаже элитных автомобилей, однако своих обязательств не выполнял, зато злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами на сумму 15 млн грн.

Кроме того, продолжая совершать уголовные преступления, был уличен правоохранителями по сбыту наркотического средства кокаин.

Подозреваемый, осознавая наступления негативных для себя последствий, в период с марта 2019 по июль 2019 скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории Закарпатской области.

По результатам судебного рассмотрения следственным судьей поддержано ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры №9 о применении в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере нанесенного ущерба в сумме более 15 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие пострадавшие от преступных действий подозреваемого. По предварительным данным, сумма нанесенного действиями убытков может достичь 2 миллионов долларов США.