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Украинская теннисистка Элина Свитолина со счетом 7:5 6:4 победила представительницу Чехии Каролину Мучову в четвертьфинале турнира Большого шлема «Уимблдон».

Продолжительность матча составила 1:31.

В настоящее время Свитолина занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) восьмое место, Мучова – на 60 строк ниже.

Свитолина впервые в своей карьере стала полуфиналисткой турнира серии Большого шлема.

В 1/2 финала «Уимблдона» она сыграет с седьмой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Ранее спортсменки в официальных матчах встречались семь раз. Счет по победам – 4-3 в пользу украинки.

Симона Халеп ранее выиграла один турнир Большого шлема – «Ролан Гаррос» в 2018 году.
ForUm

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