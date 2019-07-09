Верующие Спасо-Преображенского храма Луки-Мелешковской Винницкой области заявили о том, что являются прихожанами канонической Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в видеообращении к властям, опубликованном 8 июля на странице архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия в Фейсбук.

Верующие во главе с новым настоятелем протоиереем Николаем Строком заявляют о том, что они являются верными чадами канонической Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

«Сегодня мы хотим обратиться ко всем, и к представителям власти, ко всем, кто разделяет Православие, Украину и всех нас. Мы хотим донести до всех вас, что мы являемся украинцами, православными христианами канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», - сказано в обращении.

Верующие также отмечают, что не хотят «враждовать» за свой храм со сторонниками новой церковной структуры.

«Я как священник, как благочинный храмов Винницкого района и с сегодняшнего дня настоятель этого Спасо-Преображенского храма села Лука-Мелешковская хочу сказать, что мы не пришли сюда враждовать, мы пришли сюда молиться за спасение наших душ. Даже те, кто сейчас отошли от истинной Православной Церкви, заблудились – мы ждем их возвращения. Всех готовы обнять, всех готовы причастить, и вместе молиться и славить Господа Бога. Всем нам, всем православным христианам, желаем мира и согласия, и самое главное – утверждения веры», - отметил новый настоятель храма.

Как сообщалось, за последние месяцы сторонники новой Православной Церкви Украины предпринимали уже несколько попыток захватить Спасо-Преображенский храм в селе Лука-Мелешковская, несмотря на то, что община единогласно подтвердила свою верность Украинской Православной Церкви.