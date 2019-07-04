Косово запретило въезд на свою территорию всем государственным служащим Сербии, сообщил советник министра иностранных дел бывшей провинции Сербии Етлир Зиберай.

По его словам, таков ответ Приштины на «постоянную пропаганду и ложные новости в отношении этой страны и ее граждан» со стороны Сербии, передает Радио Свобода.

Он также обвинил Белград в попытке искусственно создать «так называемый гуманитарный кризис» на севере Косово, который преимущественно населяют этнические сербы.

Депутат сербского парламента Мирослав Лазански, который входит в состав коалиции во главе с Сербской прогрессивной партией, назвал решение Косово «серьезным шагом к ухудшению отношений» между Белградом и Приштиной.

Лазански также предположил, что Сербия может прибегнуть к зеркальным ограничениям в отношении косовских чиновников.

В мае 2019 Косово уже запретило въезд на свою территорию сербской премьер-министру Ани Брнабич, обвинив ее в «расистских» комментариях по албанцев. Брнабич обвинения отвергала.

Отношения между Сербией и ее бывшей провинцией Косово обострились после того, как Приштина ввела стопроцентную пошлину на товары из Сербии в ноябре 2019 года.

3 июля президент Сербии Вучич заявил, что его страна использует «альтернативные» горные дороги для поставки товаров на север Косово, чтобы избежать уплаты въездной пошлины.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Ее признает большинство стран Запада, включая США, не признали независимости Сербия и Россия. Украина также не признала независимость Косово. Евросоюз пытается убедить Белград и Приштину нормализовать отношения, однако пока переговоры не дали существенных результатов.