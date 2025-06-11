Керівництво Нацгвардії відреагувало на хвилю обурення та прокльонів

У мережі ширилася інформація про те, що одна з частин Національної гвардії України в Сумській області планує закупити засоби для охорони громадського порядку, а саме протиударні щити. У НГУ заявили, що тендер скасують.

Про це повідомили на сторінці Нацгвардії.

Так, на платформі Prozorro з’явився тендер на закупівлю протиударних щитів для розгону демонстрантів. Тендер з’явився 6 червня, а оголошена вартість становить 30,7 млн гривень.

Інформація про це викликала масу обурення в мережі.

Однак у командуванні НГУ заявили, що не будуть купувати протиударні щити, а наразі триває процедура скасування закупівлі.