Фіцо вкотре погрожує заблокувати європейські санкції проти Росії

Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо Європейська комісія не запропонує вирішення проблем енергопостачання країни, заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

«Словаччина не підтримає запропонований 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо Європейська комісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти і ядерного палива з Росії», – написав Фіцо у Facebook пізно ввечері у вівторок.



ЄС звертається до держав-членів, «прислухаючись до занепокоєнь», – сказала журналістам речниця Єврокомісії Паула Пінью у відповідь на запит щодо заяви Фіцо. Одностайне схвалення пакету «залишається нашою метою», сказала Пінью.



Країни ЄС почнуть дебати щодо санкційних пропозицій цього тижня, які потребують одностайності в блоці для їхнього схвалення.

Попри погрози, Словаччина не блокувала жодного з попередніх пакетів санкцій.

Словаччина, як і Угорщина, продовжує залежати від поставок російського газу і нафти, ці країни підтримують теплі зв’язки з Москвою.

Європейська комісія 10 червня презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії, що містить обмеження проти російських енергетичного та фінансового секторів. Зокрема, пропонується запровадити заборону на транзакції для «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2» та знизити стелю цін на нафту з 60 доларів за барель до 45.