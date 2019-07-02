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В субботу, 6 июля, в 7.10 на телеканале «Интер» выйдет 38-й выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля».

Фото: УПЦ

В этом выпуске Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет о том, как нужно служить Богу и относиться к материальным благам. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу телеканала в фейсбук.

«Все материальные блага созданы, чтобы служить человеку, а не для того, чтобы человек им служил. Человек должен служить Богу, а сокровища земные должны служить человеку», – говорит Предстоятель в видеоанонсе программы.
ForUm

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