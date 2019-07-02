Глава новой церковной структуры Украины написал митрополиту Амфилохию (Радовичу) письмо с извинениями за сослужение с клириком Черногорской Православной Церкви.

Фото: ПЦУ

Епифаний 24 июня направил митрополиту Черногории и Прибрежной Сербской Православной Церкви Амфилохию (Радовичу) письмо с извинениями за то, что сослужил с иерархом непризнанной Черногорской Православной Церкви епископом Борисом Бойовичем, сообщили на сайте Черногорской Митрополии.

«Мы передаем публике часть письма Предстоятеля недавно основанной Константинопольским патриархатом "Православной Церкви Украины" Епифания от 24 июня 2019 года, адресованного Его Высокопреосвященству Митрополиту Черногории и Прибрежной Сербской Православной Церкви Амфилохию в связи со служением в Киеве фальшивого архимандрита Бориса Божовича, теперь возведенного во епископа, так называемой КПК, несуществующей для вселенского Православия», – отметили на сайте.

В тексте послания Епифаний «скорбит» о сослужении с епископом Борисом в день своих именин и «с полным пониманием уверяет», что сослужил с клириком Черногорской Церкви «неумышленно».

«С полным пониманием, уверяю вас, что произошло это неумышленно, и только потому, что в прошлом, до восстановления нашего общения с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом и другими Поместными Церквами, мы развивали отношения с гражданами вашей страны, которые являются непризнанными полнотой Православия», – объяснил Епифаний.

Он также заявил, что виной всему халатность и большое количество сослужащих священнослужителей.

«Я понимаю, что это событие огорчило вас, но я хочу вас убедить, что мы, которые являются Автокефальными, теперь уже Православной Церковью Украины, имеем церковный и канонический диалог только и исключительно со Святой Великой Церковью Христовой, нашей Матерью, то есть Вселенским Патриархатом и только с теми, с кем он имеет общение и ни с кем другим», – заключил Епифаний.

Он также попросил принять этот его шаг «как один из первых шагов нашей молодой Поместной Церкви, как члена семьи Святых Божиих автокефальных Церквей».