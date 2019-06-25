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Зураб Аласания уволился с должности председателя правления ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«Решение Наблюдательного совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился», - написал он.

«Но это не значит, что мы сдаем позиции. Это означает, что мы соблюдаем закон. То есть: решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). До того времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнуты», - написал Аласания.

По его словам,  в такой ситуации вариантов было два. «Наблюдательный совет мог бы сделать шаг навстречу и признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда, я мог бы примерить на себя клетчатое одеяло. Перший вариант - это не о Наблюдательном совете. Второй - это не про меня», - отметил Аласания.

«Поэтому с позиции председателя правления - иду. С сегодняшнего дня председателем правления общественного вещателя является член нашей команды Николай Чернотицкий, который до сих пор отвечал за филиалы Общественного. Я продолжаю работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решение суда не вступит в законную силу», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией.
ForUm

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