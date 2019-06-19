Сегодня, 19 июня, Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA:Общественное вещание Зураб Аласания. Об этом сообщается на сайте Общественного.

Суд постановил, что решение набсовета от 31 января 2019 о досрочном прекращении контракта с председателем правления было принято со значительными нарушениями, является незаконным и подлежит отмене.

Напомним, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины ранее решил отложить свое решение о расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией до 6 мая 2019 года. Такое решение совет принял на заседании 12 февраля. Его предложила Татьяна Лебедева, которая возглавляла Наблюдательный совет по 8 февраля 2019 года, когда истек срок ее председательства. На этом же заседании члены набсовета заслушали Аласанию и полностью одобрили отчет о работе правления Общественного течение 2018 года. Тогда Лебедева отметила, что предыдущее решение досрочно освободить Аласанию повлекло большой резонанс в обществе.

Ранее, 7 февраля, набсовет обнародовал протокол своего заседания от 31 января, на котором и приняли досрочное расторжение контракта с председателем правления Аласанией.

Аласания является председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины с апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен был работать на этой должности до 14 мая 2021 года.