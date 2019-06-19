также в разделеОбщество
19 июня. Картина дня 16
Студенты КНУ анонсировали акцию протеста из-за восстановления Портнова на кафедре 12
Во Львове впервые в мире пересчитают уличных котов 11
ООН: За 30 лет население Украины может уменьшиться почти на 20% 16
Институт нацпамяти требует от Кернеса не возвращать имя Жукова на карту Харькова 24
К концу недели в Украине усилится жара 20
На Холодницкого открыли дело за нарушения в декларациях 15
Коллеги Тымчука не верят в его самоубийство 34
Суд вернул Мосийчуку его иск о запрете «Киевпрайда» 23
На аудит Укроборонпрома выделили еще 500 тысяч 11
НБУ обжаловал решение суда по проверке Приватбанка накануне национализации 9
Нардеп через суд закрыл церковь УПЦ МП в комитетах Рады 29
СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-агитаторов 42
Подозреваемых в сбитии MH17 объявят в международный розыск 24
ГБР расследует скандальную драку полицейских с женщиной 67
Суд продлил арест Ефремова до августа 41
В НБУ назвали положительной ситуацию в переговорах с МВФ 13
Зеленский назвал гибель Тымчука большой потерей для страны 64

Сегодня, 19 июня, Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA:Общественное вещание Зураб Аласания. Об этом сообщается на сайте Общественного.

Суд постановил, что решение набсовета от 31 января 2019 о досрочном прекращении контракта с председателем правления было принято со значительными нарушениями, является незаконным и подлежит отмене.

Напомним, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины ранее решил отложить свое решение о расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией до 6 мая 2019 года. Такое решение совет принял на заседании 12 февраля. Его предложила Татьяна Лебедева, которая возглавляла Наблюдательный совет по 8 февраля 2019 года, когда истек срок ее председательства. На этом же заседании члены набсовета заслушали Аласанию и полностью одобрили отчет о работе правления Общественного течение 2018 года. Тогда Лебедева отметила, что предыдущее решение досрочно освободить Аласанию повлекло большой резонанс в обществе.

Ранее, 7 февраля, набсовет обнародовал протокол своего заседания от 31 января, на котором и приняли досрочное расторжение контракта с председателем правления Аласанией.

Аласания является председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины с апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен был работать на этой должности до 14 мая 2021 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
39
Теги