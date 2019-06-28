Религиозная община Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы возобновляет литургическую жизнь в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области.

Фото: УПЦ

К празднику пророка Ильи верующие планируют возвести трапезную для временного совершения богослужений, а затем заложить новый каменный храм. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Как рассказали в епархии, община «показывает невероятную силу духа и упорство в строительстве помещения для совершения богослужений». Работа продолжается с утра до позднего вечера. Семьи поочередно готовят еду рабочим, среди которых немало прихожан.

Параллельно со строительством трапезной, верующие собрали хор и уже изучают песнопения, чтобы в праздник пророка Илии петь на богослужении.

Сейчас община насчитывает около 150 активных членов.

Как сообщалось, религиозная община УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области была лишена своего храма в конце 2018 года, когда настоятель прихода Георгий Радуляк, ныне запрещенный в священнослужении в УПЦ, заручившись голосами территориальной общины, перевел приход в новую Православную Церковь Украины. С этого времени верующие УПЦ посещали службы в соседних селах, но твердо решили возвести в родном селе новую церковь.