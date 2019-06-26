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Следующий виток конфликта между УПЦ КП и ПЦУ коснется раздела храмов, большинство из которых последние месяцы активно "отжимались" по всей стране у Украинской Православной Церкви.

Фото: znaj.ua

Согласно решению Синода ПЦУ, все приходы и монастыри, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского Патриархата, теперь переходят в подчинение митрополиту  Епифанию, пишет «Страна». 

Однако, для такого перехода в ПЦУ надо, чтобы эти приходы и монастыри внесли изменения в свои уставы и зарегистрировали их в Министерстве юстиции. В то же время в уставах большинства этих приходов написано, что они являются частью УПЦ КП.

В разговоре со «Страной» один из архиереев ПЦУ отметил, что требовать изменений к уставам ПЦУ не будет, но храмы УПЦ КП, где настоятели стали архиереями ПЦУ, считает «своими». 
Таким образом, разрешиться этот спор мог бы только судебным путем. 

«Суды у нас продажные и там могут защитить неправду, а правду могут наказать», – уже заявил на этот счет Филарет.
Другой вопрос, что будет с теми храмами, которые юридически перешли в УПЦ КП с момента Объединительного Собора, когда УПЦ КП, якобы самораспустился и влился в ПЦУ, до момента официальной регистрации ПЦУ, отмечает издание.

Как ранее отмечал глава юротдела УПЦ Александр Бахов, под лозунгами перехода к Православной Церкви Украины храмы юридически переходили к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Так как ПЦУ была зарегистрирована только в конце февраля 2019 года, то юридически им больше некуда было переходить, кроме как в УПЦ КП.
ForUm

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