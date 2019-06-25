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В ночь с 24 на 25 июня священник УПЦ КП Виталий Сеник, запрещенный епископом Одесским и Балтским ПЦУ Павлом (в миру – Василий Юристый), продолжает борьбу за кафедральный собор Рождества Христова УПЦ КП в Одессе.

Фото: ПЦУ

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии ПЦУ на своей странице в Фейсбук.

«Этой ночью группа людей, которая называет себя прихожанами храма Рождества Христова города Одессы, попыталась захватить храм и Епархиальное управление Одесской епархии ПЦУ. Этими действиями руководил запрещенный в служении священник Виталий Сеник, который теперь называет себя клириком Киевского Патриархата, который, напомним, был официально ликвидирован 15 декабря 2018», – сказано в сообщении.

Как сообщается, захвату помешала полиция.
ForUm

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