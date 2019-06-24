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В Саудовской Аравии обстреляли гражданский аэропорт, в результате этого один человек погиб, еще 21 - ранен. Об этом заявила военная коалиции, сообщает 112 Украина со ссылкой на «Аль Арабия»

Аэропорт атаковали йеменские повстанцы Хути. Под обстрел попали аэропорты, находящиеся вблизи границы с Йеменом. Сообщается, что обстрел осуществили с помощью беспилотников. 

Удар пришелся на парковку аэропорта. Вследствие этого повреждены много машин, в них разбиты окна.

После обстрела примерно на час приостановили работу аэропорта, но впоследствии возобновили. Сейчас он работает в обычном режиме. 
ForUm

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