В Саудовской Аравии обстреляли гражданский аэропорт, в результате этого один человек погиб, еще 21 - ранен. Об этом заявила военная коалиции, сообщает 112 Украина со ссылкой на «Аль Арабия».

Аэропорт атаковали йеменские повстанцы Хути. Под обстрел попали аэропорты, находящиеся вблизи границы с Йеменом. Сообщается, что обстрел осуществили с помощью беспилотников.

Удар пришелся на парковку аэропорта. Вследствие этого повреждены много машин, в них разбиты окна.

После обстрела примерно на час приостановили работу аэропорта, но впоследствии возобновили. Сейчас он работает в обычном режиме.