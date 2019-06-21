Народный депутат от «Народного фронта», заместитель председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский рассказал в эфире Радио Свобода, как прошло заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, после которого в столице Грузии начались массовые протесты.

По словам депутата, украинский парламент впервые за много лет сформировал на это мероприятие свою делегацию. Еленский также вошел в ее состав.

Он, по его словам, собирался выступить с позицией, что Межпарламентская ассамблея не должна служить прикрытием для продвижения российской повестки дня и оправдания российской агрессии против Украины, Молдовы и Грузии.

«После того как ассамблея началась, грузинские депутаты потребовали удаления российской делегации, в частности председателя парламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который развалился в кресле спикера грузинского парламента и который, по данным некоторых депутатов, участвовал в войне против Грузии в Абхазии», - рассказывает парламентарий.

После этого, продолжает он, делегации вернулись в отель, где уже собрались протестующие. Там Еленский обратился к участникам акции.

«Высказывал свою солидарность с грузинским народом, передавал им наилучшие пожелания от предстоятеля Православной церкви Украины Блаженнейшего митрополита Епифания. Все это происходило под крики «Слава Украине!» - вспоминает он.

Выступление украинского делегата вызвало возмущение российских представителей. В частности депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов обвинил Еленского в подстрекательстве протестующих и оскорблениях в адрес президента России Владимира Путина. Еленский говорит, что российская делегация требовала выселить его из гостиницы.

«Это (события у отеля, - ред.) было на фоне лозунгов против российской агрессии и известных оценок президента Путина. И когда я вернулся в отель, то, конечно, они топали ножками, визжали, звали охрану, чтобы меня удалить. Я тогда сделал заявление для прессы и приехал в украинское посольство, а Межпарламентская ассамблея православия свою работу, по сути, прекратила, и российская делегация спешно покинула Тбилиси», - сказал народный депутат.

Сейчас Еленский находится в украинском посольстве в Тбилиси.

Напомним, российские депутаты напали на депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Виктора Еленского после его выступления на акции протеста в связи с избранием председателем Межпарламентской ассамблеи православия представителя Коммунистической партии Госдумы РФ.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

20 июня в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Грузинские правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.

На рассвете 21 июня после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции.