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Вечером 19 июня в пгт. Ясиня Лопушанка Раховского района Закарпатской области представители ПЦУ устроили очередную провокацию.

Фото: zido.com.ua

К священнику Сергею Слесаренко, который имеет трех несовершеннолетних детей, ворвались во двор полтора десятка агрессивно настроенных женщин, которые относят себя к религиозной ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и на сайт zido.com.ua.

В грубой форме и с нецензурными словами активисты ПЦУ стали выгонять отца Сергея из дома. Он здесь проживает официально, имея соответствующие документы и прописку, платит все коммунальные услуги.

Пострадавшие вызвали полицию, которая обещала приехать и навести порядок.

Как информирует издание, это уже не первый подобный случай провокаций в отношении священнослужителей УПЦ. В субботу угрозы от представителей ПЦУ получил настоятель Преображенского храма отец Иоанн Ткач. Журналисты обращают внимание представителей правоохранительных органов на эти факты и требуют должным образом отреагировать и привлечь виновных к ответственности и называют фамилии организаторов этого массового хулиганства: Гиря Владимир, Боклажук Мария, Прокопюк Любовь, Спасюк Мария.

«Обращаемся еще раз к работникам полиции с просьбой привлечь указанных лиц к уголовной ответственности за хулиганские действия», - говорится в материале zido.com.ua.
ForUm

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