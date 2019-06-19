также в разделеРелигия
Верующие захваченного храма УПЦ из волынского селе Клепачев обратились к Президенту с просьбой защитить их право на свободу вероисповедания 11
Капелланов ПЦУ призвали не принимать участие в Соборе Филарета 8
На Волыни построят храм в честь святого пророка Божия Илии на месте, где в 2015 году сгорела деревянная церковь 5
Филарет заявил, что ПЦУ – неканоническая Церковь 11
Сербский иерарх: Мы будем защищать храмы ценой собственной жизни 8
Греческие СМИ: Варфоломей рассержен реакцией Поместных Церквей на Томос ПЦУ 58
Монахи Киево-Печерской лавры передали гуманитарную помощь детскому центру реабилитации 7
В Запорожской епархии УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о разжигании межрелигиозной розни 17
Православные Ужгорода крестным ходом встретили Иверскую икону Богородицы, привезенную с Афона 12
Верующие УПЦ из Тернопольщины обратились к Зеленскому с просьбой защитить их от церковных рейдеров 154
ПЦУ: Собрание Филарета 20 июня не может быть Поместным Собором 10
На Одещине тысячи верующих УПЦ 17 июня прошли крестным ходом 3, 5 км 12
В Херсоне встретили Касперовскую икону Божией Матери 12
На Ровенщину прибудет икона Божией Матери «Благоуханный цвет» 9
Предстоятель УПЦ рассказал, как преодолевать жизненные испытания 8
В Почаевской лавре тысячи верующих отметили 800-летие Свято-Духовского скита 17
Митрополит Онуфрий: Политики, которые вмешиваются в дела Церкви, видят Церковный трон, а не Христа на нем 15
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 200-летие Свято-Троицкого храма 21

Митрополит Полесский и Саранинский Анатолий 18 июня возглавил праздничное богослужение по случаю 260-летия со дня постройки Свято-Троицкого храма пгт. Степань Сарненского района Ровненской области.

Фото: Сарненская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополиту сослужили представители духовенства.

Митрополит Анатолий поздравил настоятеля - протоиерея Стефана Шомонко и прихожан с престольным праздником и юбилеем - 260-летием храма, пожелал верующим сохранить и в дальнейшем веру Христову.

Богослужение закончилось крестным ходом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
1914 грн.
8
Теги